بثّ دوري روشن تضاعف لأكثر من سبعة أضعاف وبات يصل إلى 150 دولة

بات بث دوري "روشن" السعودي للمحترفين يصل إلى أكثر من 150 دولة حول العالم منذ انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر؛ وفقًا لما كشفته الشركة الموزعة لحقوق دوري "روشن" لـ"العربية.نت".
وكشفت الشركة الموزعة لحقوق بث الدوري السعودي "IMG" أن زيادة البث ارتفعت أكثر من سبعة أضعاف عن السابق، وأصبح يغطي مختلف القارات، وقد وفرت رابطة الدوري المحترفين بثًّا مجانيًّا باللغة الإنجليزية عبر منصة "تويتر" في الدول التي لم يصلها البث.
وذكرت أن بث الدوري السعودي وصل إلى ما يزيد على 150 دولة حتى الآن؛ مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال والصين وحتى جزر الكاريبي والبرازيل والهند وأستراليا ونيجيريا، في حين كان قبل وصول رونالدو للدوري السعودي كان الدوري يبث في 22 دولة عربية فقط.
وأشارت الشركة إلى أن حقوق البث تشمل نقل مباراتين مباشرة في كل أسبوع، بالإضافة إلى ملخصات لمباريات الجولة تبلغ مدتها دقيقتين، وملخص مطول باللغات العربية والإنجليزية والبرتغالية لجميع أحداث الجولة يصل إلى 22 دقيقة.
وكان نادي النصر قد كشف في وقت سابق أن أكثر من 37 قناة في كافة قارات العالم نقلت مباراته مع الفتح التي أقيمت يوم الجمعة الماضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
يذكر أن القنوات العالمية بدأت بنقل مواجهات دوري روشن السعودي بدءًا من مباراة النصر والاتفاق التي أقيمت ضمن الجولة الـ14، وذلك بعد تعاقد النصر مع رونالدو.