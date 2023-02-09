بثّ دوري روشن تضاعف لأكثر من سبعة أضعاف وبات يصل إلى 150 دولة

وذكرت أن بث الدوري السعودي وصل إلى ما يزيد على 150 دولة حتى الآن؛ مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال والصين وحتى جزر الكاريبي والبرازيل والهند وأستراليا ونيجيريا، في حين كان قبل وصول رونالدو للدوري السعودي كان الدوري يبث في 22 دولة عربية فقط.