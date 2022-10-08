بعد ثلاثية النصر.. أبها يعلن إقالة مدربه البلجيكي سفين فاندنبروك

أعلن نادي أبها اليوم السبت، إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم البلجيكي سفين فاندنبروك، بعد ساعات من الهزيمة بثلاثية دون رد أمام النصر ضمن دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "قرر مجلس إدارة نادي أبها، إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم البلجيكي سفين فاندنبروك؛ مقدمين له الشكر على ما قدم من جهود خلال الفترة الماضية؛ متمنين له التوفيق في محطته التدريبية المقبلة.
وتأتي إقالة المدرب البلجيكي لسوء النتائج؛ إذ يحتل الفريق المركز 14 المؤدي إلى الهبوط؛ حيث حقق فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا، مع تلقيه 4 هزائم في دوري روشن السعودي.
ووقّع نادي أبها رسميًّا مع المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك لتدريب الفريق الأول لمدة موسمين في منتصف شهر يوليو الماضي، بعد أن فاز كمدرب مع الجيش الملكي بكأس المغرب كأس إفريقيا مع الكاميرون كمساعد مدرب.