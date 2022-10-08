بعد ثلاثية النصر.. أبها يعلن إقالة مدربه البلجيكي سفين فاندنبروك

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "قرر مجلس إدارة نادي أبها، إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم البلجيكي سفين فاندنبروك؛ مقدمين له الشكر على ما قدم من جهود خلال الفترة الماضية؛ متمنين له التوفيق في محطته التدريبية المقبلة.