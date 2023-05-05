انطلاق بطولة "كأس التعليم لكرة القدم" بالرياض.. غدًا السبت

وأشارت الإدارة العامة إلى أن البطولة تهدف إلى استثمار طاقات منسوبي الإدارة ومكاتب التعليم من خلال إقامة برامج ممتعة ومشوّقة ومتنوعة تعمل على تلبية الحاجات والرغبات وتنمية الجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية، كما تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين منسوبي التعليم، ورفع حبهم وانتمائهم للمهنة، والمساهمة في زيادة عدد الممارسين للأنشطة الرياضية، إلى جانب تعزيز نمط الحياة الصحي بين أفراد المجتمع التعليمي والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030م.