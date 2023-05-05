انطلاق بطولة "كأس التعليم لكرة القدم" بالرياض.. غدًا السبت

تنطلق، غداً السبت، بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فعاليات دوري بطولة "كأس التعليم لكرة القدم"، والتي تستمر على مدى أربعة أيام، بمشاركة فرق رياضية من منسوبي الإدارة ومكاتب التعليم من مشرفين ومعلمين وإداريين.
وأوضحت الإدارة العامة للتعليم أن البطولة ستشهد مع انطلاقتها تنظيم مباراة تجمع فريقًا من نجوم المنتخب السعودي السابقين ممن مثَّلوا المنتخب الوطني وأنديتهم وفريقًا من إدارة التعليم، بمشاركة المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض وقادة التعليم ومنسوبي الإدارة من المشرفين والمعلمين والإداريين، فيما ستُقام مباريات دوري كرة القدم بين فرق رياضية تمثل الإدارة العامة ومكاتب التعليم.
وأشارت الإدارة العامة إلى أن البطولة تهدف إلى استثمار طاقات منسوبي الإدارة ومكاتب التعليم من خلال إقامة برامج ممتعة ومشوّقة ومتنوعة تعمل على تلبية الحاجات والرغبات وتنمية الجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية، كما تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين منسوبي التعليم، ورفع حبهم وانتمائهم للمهنة، والمساهمة في زيادة عدد الممارسين للأنشطة الرياضية، إلى جانب تعزيز نمط الحياة الصحي بين أفراد المجتمع التعليمي والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030م.