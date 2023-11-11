لاعب الأخدود "توامبا": حققنا الأهم أمام الحزم.. وطموحنا البقاء في دوري روشن

قال لاعب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، الكاميروني"توامبا"، إنه سعيد بفوز فريقه وتسجيله هدفَيْن، قاده بهما إلى تحقيق انتصار ثمين على ضيفه الحزم بنتيجة «2-1» على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، لحساب الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.