لاعب الأخدود "توامبا": حققنا الأهم أمام الحزم.. وطموحنا البقاء في دوري روشن

قال لاعب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، الكاميروني"توامبا"، إنه سعيد بفوز فريقه وتسجيله هدفَيْن، قاده بهما إلى تحقيق انتصار ثمين على ضيفه الحزم بنتيجة «2-1» على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، لحساب الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.
وتابع "توامبا" في حديثه للناقل الحصري بعد المباراة: «سعيد جدًّا بالفوز، وتسجيلي هدفَي فريقي. أشكر الجهازين الفني والإداري على ثقتهم بي، والقادم أفضل. الآن حققنا الأهم، وهو النقاط الثلاث في مرحلة مهمة وصعبة قبل فترة التوقف. وطموحنا البقاء في دوري روشن السعودي».
ويحل الفريق الجنوبي في المركز الـ16 بسُلَّم ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.