الاتفاق يجري تدريبه الرئيس تحضيرًا لمواجهة الخليج

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل على تدريبات لياقية بالكرة، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي الذي سينتهجه في مواجهة الخليج، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.