الاتفاق يجري تدريبه الرئيس تحضيرًا لمواجهة الخليج

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تدريبه الرئيس اليوم الجمعة، يأتي ذلك ضمن تحضيرات فارس الدهناء لمواجهة الخليج يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ10 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/ 23.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل على تدريبات لياقية بالكرة، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي الذي سينتهجه في مواجهة الخليج، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.
يجري الاتفاق تدريبه الأخير "المغلق" يوم غدٍ السبت؛ استعدادًا لملاقاة الخليج مساء يوم الأحد عند الساعة 8:30، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.