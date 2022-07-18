خمسة نجوم عرب يودعون كأس العالم من بوابة قطر 2022.. في مقدمتهم قائد الأخضر السعودي

ولا شك أن غيابه عن النسخ التالية من كأس العالم سيكون أمرًا قاسيًا على وسط الملعب السعودي في ظل الخبرات الكبيرة التي يملكها بعد ظهوره في 56 مباراة دولية وتسجيله لسبعة أهداف، لكن لا تزال الجماهير تأمل أن تستمتع به هذا الشتاء في قطر لمرة أخيرة.