الاتفاق يمدد للحارس البرازيلي باولو فيكتور حتى 2025

نجحت إدارة نادي الاتفاق في تمديد عقد البرازيلي باولو فيكتور، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعقد يمتد حتى 2025.
وجرت مراسم التوقيع اليوم الخميس، في قاعة المؤتمرات بالنادي بحضور الرئيس التنفيذي الأستاذ معاذ العوهلي.
ومن جهته فقد وصف الرئيس التنفيذي لنادي الاتفاق الأستاذ معاذ العوهلي التمديد مع الحارس فيكتور بالمكسب، نظير ما قدمه خلال الـ20 جولة من دوري روشن، مشيراً بأنه نموذج مثالي للحارس الأمين ومصدر الاطمئنان لحماية عرين فارس الدهناء.
وقال الرئيس التنفيذي: "إن تفعيل بند التمديد مع فيكتور جاء بعد التوصيات الفنية، ولما قدمه من مستويات فنية مميزة، فضلًا على انضباطيته واحترافيته العالية".