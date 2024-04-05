الهلال يواصل عزفه المنفرد برباعية الخليج
واصل فريق الهلال عزفه المنفرد في صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد انتصاره الكبير على ضيفه الخليج (4-1) مساء أمس الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024.
كما واصل الهلال تحطيم الأرقام القياسية محققًا انتصاره العشرين على التوالي في الدوري، ومعززًا رقمه القياسي بالانتصار الثاني والثلاثين في جميع المسابقات هذا الموسم.
بدأ الهلال اللقاء مهاجمًا بحثًا عن الوصول مبكرًا إلى مناطق مضيفه الخليج، وسيطر على مجريات اللعب في وسط الميدان، وكان الأكثر خطورة، في حين حاول أصحاب الضيافة إغلاق المنافذ المؤدية إلى مرماه، وتراجعوا دفاعيًّا في معظم فترات الشوط.
وأسفر الضغط الهلالي عن افتتاح باب التسجيل في وقت مبكر حينما استغل صالح الشهري خطأ فادحًا من الحارس إبراهيم سهيتش في تمرير الكرة؛ ليخطفها، ويضعها بسهولة في الشباك الخالية عند الدقيقة السابعة من بداية المباراة.
فرحة الضيوف بالتقدم لم تستمر سوى دقيقتين؛ إذ تمكن المهاجم المصري محمد شريف من تعديل الكفة برأسية جميلة بعد أن ارتقى لعرضية البرتغالي فابيو مارتنيز وسط غياب الرقابة من مدافعي الهلال؛ ليتابعها في شباك ياسين بونو.
وحاول الهلال مرارًا وتكرارًا اختراق الحصون الدفاعية لفريق الخليج عبر تنويع مصادر اللعب، وكان قريبًا من التسجيل مرة أخرى في أكثر من مناسبة، أولها وأبرزها حينما عكس ميشايل كرة عرضية من الجهة اليمنى، وصلت إلى سالم الدوسري الذي تلاعب بدوره بالدفاع قبل أن يسددها نحو المرمى، لكن الحارس أنقذ الموقف بنجاح، في حين وقف القائم أمام تصويبة مالكوم، فيما أهدر صالح الشهري بغرابة أمام المرمى الخالي.
هذه الفرص كانت بمنزلة إنذار لأصحاب الضيافة بقرب تسجيل الهدف الثاني، الذي تحقق هذه المرة عبر المهاجم البرازيلي مالكوم الذي تلقى تمريرة طولية من الصربي سافيتش، كسر إثرها مصيدة التسلل، وانفرد وواجه المرمى، ووضعها بذكاء داخل الشباك عند الدقيقة الـ42.
وتواصلت أفضلية الهلال في الشوط الثاني بعد أن كثف من محاولاته الهجومية، التي أثمرت سريعًا هدف تعزيز التقدم الثالث بعد مرور 3 دقائق على انطلاقته، الذي تكفل به النجم البرازيلي مالكوم حينما تابع عرضية سعود عبدالحميد على الطائر مسجلاً هدفًا عالميًّا على طريقة الكبار.
وبسط الفريق الضيف أفضليته في اللقاء؛ إذ كاد يهز الشباك في أكثر من مناسبة، كانت الأولى عبر المهاجم صالح الشهري الذي تلقى تمريرة بينية من عبدالله الحمدان داخل منطقة الجزاء، لكنه تباطأ في وضعها بالشباك شبه الخالية قبل أن يتدارك الحارس إبراهيم سهيتش الموقف وينقذ فريقه من هدف محقق (65)، ثم أهدر البديل محمد القحطاني فرصة هدف محقق بعد أن وصلته رأسية من البرازيلي مالكوم أمام المرمى، لكنه سددها بغرابة خارج الخشبات الثلاث (75).
واختتم البديل عبدالله الحمدان مهرجان الأهداف لمصلحة الهلال بإحرازه الهدف الرابع من علامة الجزاء في الدقيقة الـ(90+6).
وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 77 نقطة متفوقًا بفارق 12 نقطة عن النصر ثاني الترتيب، الذي فاز على ضمك في مباراة أقيمت في التوقيت نفسه، بينما تجمد رصيد الخليج عند 34 نقطة في المركز التاسع.