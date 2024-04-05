الهلال يواصل عزفه المنفرد برباعية الخليج

وحاول الهلال مرارًا وتكرارًا اختراق الحصون الدفاعية لفريق الخليج عبر تنويع مصادر اللعب، وكان قريبًا من التسجيل مرة أخرى في أكثر من مناسبة، أولها وأبرزها حينما عكس ميشايل كرة عرضية من الجهة اليمنى، وصلت إلى سالم الدوسري الذي تلاعب بدوره بالدفاع قبل أن يسددها نحو المرمى، لكن الحارس أنقذ الموقف بنجاح، في حين وقف القائم أمام تصويبة مالكوم، فيما أهدر صالح الشهري بغرابة أمام المرمى الخالي.