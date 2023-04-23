النصر يبحث عن استعادة التوازن.. والوحدة عن مفاجأة كبيرة

تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية مساء اليوم الاثنين صوب ملعب "الأول بارك"، الذي سيكون مسرحًا لثاني مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022/ 2023 م، التي تجمع النصر مع ضيفه الوحدة.
ويتطلع النصر إلى انتزاع بطاقة الترشح لاستعادة التوازن، وتضميد الجراح بعد أن ابتعد قليلاً عن المنافسة على لقب بطولة الدوري عقب هزيمته أمام جاره الهلال في ديربي الرياض؛ إذ تفصله عن الاتحاد المتصدر ثلاث نقاط مع مباراة أقل للأخير.
ويسعى النجم كريستيانو رونالدو وزملاؤه لخطف بطاقة التأهل لمصالحة جماهيرهم الغاضبة لخسارة الديربي أمام الغريم التقليدي، والتفريط في بطولة الدوري؛ وذلك من أجل إنقاذ موسمهم، والتتويج بلقب بطولة واحدة على أقل تقدير هذا الموسم.
في المقابل يأمل فريق الوحدة بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل، والعودة إلى مكة المكرمة ببطاقة التأهل لأغلى وأمجد البطولات السعودية للمرة الأولى منذ 53 عامًا؛ إذ يعود آخر وصول لفرسان مكة للمشهد الختامي للبطولة إلى عام 1970.
صحيح أن الفريق يعاني في بطولة الدوري؛ إذ تفصله 4 نقاط فقط عن أول المراكز المؤدية إلى الهبوط لدوري الدرجة الأولى، إلا أن المدرب التشيلي لويس سييرا يعلم أن تحقيق الفوز سيعطي دفعة معنوية كبيرة للفريق في باقي منافسات الموسم.
مشوار الفريق في البطولة كان سهلاً نسبيًّا؛ إذ قابل ضمك في دور الـ16، وانتصر بهدف وحيد، وفي الدور ربع النهائي تغلب على الباطن (2-1).
وفي الجهة المقابلة أيضًا لم يكن مشوار النصر صعبًا؛ إذ انتصر بثنائية على العدالة قبل أن يكرر الفوز على أبها (3-1).
يُشار إلى أن الفريقين التقيا هذا الموسم مرتين في بطولة دوري المحترفين، وكانت الغلبة فيهما لأصفر العاصمة؛ إذ تفوق بمباراة الذهاب بهدف الكاميروني فيسنت أبوبكر، في حين كانت مباراة الإياب شاهدة على تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي بصم على أول "سوبر هاتريك" في الملاعب السعودية بتسجيله أربعة أهداف، حسمت نتيجة المواجهة (4-0).