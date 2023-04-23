النصر يبحث عن استعادة التوازن.. والوحدة عن مفاجأة كبيرة

يُشار إلى أن الفريقين التقيا هذا الموسم مرتين في بطولة دوري المحترفين، وكانت الغلبة فيهما لأصفر العاصمة؛ إذ تفوق بمباراة الذهاب بهدف الكاميروني فيسنت أبوبكر، في حين كانت مباراة الإياب شاهدة على تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي بصم على أول "سوبر هاتريك" في الملاعب السعودية بتسجيله أربعة أهداف، حسمت نتيجة المواجهة (4-0).