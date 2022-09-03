الهلال عينه على الصدارة.. والوصافة هدف الفتح الأول

يستضيف فريق الفتح الكروي الأول اليوم الأحد نظيره الهلال عند الساعة الـ6:35 مساء على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في لقاء مقدَّم من الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.