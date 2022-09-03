الهلال عينه على الصدارة.. والوصافة هدف الفتح الأول

يستضيف فريق الفتح الكروي الأول اليوم الأحد نظيره الهلال عند الساعة الـ6:35 مساء على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في لقاء مقدَّم من الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
الفتح يخوض اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 3 نقاط، ويسعى للاستفادة من عاملَي الأرض والجمهور أمام ضيفه، وتحقيق النقاط الثلاث التي تدفع به نحو مراكز الأربعة الكبار.
في المقابل يأمل الهلال بمواصلة تقديم عروضه الجيدة المقرونة بالنتائج الإيجابية؛ إذ يأتي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وتجاوزه محطة مستضيفه الليلة تضعه على قمة الترتيب، وتزيح الشباب من الصدارة.