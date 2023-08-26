تحضيرًا للبطولة الدولية.. "أخضر الصالات" يبدأ تدريباته في معسكر هولندا

وأجرى "أخضر الصالات" اليوم السبت أول تدريباته في معسكره الحالي على صالة نادي كليدكامير تحت إشراف المدرب الإسباني أندريو بلازا، الذي عمد إلى إجراء تمارين لياقية وبدنية متنوعة بهدف رفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين، ثم قام بتقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، وإجراء تمارين تكتيكية باستخدام الكرة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة، شهدت مشاركة اللاعبين جميعهم باستثناء يحيى عجي الذي فضّل الجهاز الفني إراحته بناء على توصية الجهاز الطبي.