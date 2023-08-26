تحضيرًا للبطولة الدولية.. "أخضر الصالات" يبدأ تدريباته في معسكر هولندا

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات صباح اليوم السبت إلى مقاطعة زايست في هولندا؛ وذلك لإقامة معسكر تدريبي خارجي، يستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، قبل التوجُّه إلى البرازيل للمشاركة في البطولة الدولية التي ستقام في مدينة سوروكابا في الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر المقبل.
وأجرى "أخضر الصالات" اليوم السبت أول تدريباته في معسكره الحالي على صالة نادي كليدكامير تحت إشراف المدرب الإسباني أندريو بلازا، الذي عمد إلى إجراء تمارين لياقية وبدنية متنوعة بهدف رفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين، ثم قام بتقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، وإجراء تمارين تكتيكية باستخدام الكرة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة، شهدت مشاركة اللاعبين جميعهم باستثناء يحيى عجي الذي فضّل الجهاز الفني إراحته بناء على توصية الجهاز الطبي.
وسيخوض أخضر الصالات في معسكره في هولندا عددًا من المباريات الودية قبل التوجه إلى البرازيل، والمشاركة في البطولة الدولية لكرة قدم الصالات، التي أسفرت قرعتها عن وجود الأخضر في المجموعة A بجانب منتخبَي البرازيل واليابان.