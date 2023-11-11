"الهلال" يستهدف التعاقد مع نجم فلامنغو البرازيلي "أيرتون لوكاس"

ويمتدُّ عقد "أيرتون لوكاس" صاحب الـ"26" عامًا مع فلامنغو، حتى ديسمبر 2027، الذي كان قد انضمّ إليه في 2022 قادمًا من "سبارتاك موسكو" الروسي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 9 ملايين يورو.