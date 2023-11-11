"الهلال" يستهدف التعاقد مع نجم فلامنغو البرازيلي "أيرتون لوكاس"

كشف الصحفيّ "برونو ليموس" عن استهداف نادي الهلال، التعاقدَ مع البرازيلي "أيرتون لوكاس"، نجم نادي فلامنغو البرازيلي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وبحسب ما نشره الصحفي "برونو ليموس" على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس": فإن "خورخي خيسوس" مدرب الهلال رشّح ظهير أيسر نادي فلامينغو، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم القادم.
وكان "خيسوس" قد نفى في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة التعاون، رغبتَه في التعاقد مع ظهير أيسر.
ونجح الهلال، مساء أمس، في الفوز على نظيره التعاون بنتيجة "2/ 0"، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويمتدُّ عقد "أيرتون لوكاس" صاحب الـ"26" عامًا مع فلامنغو، حتى ديسمبر 2027، الذي كان قد انضمّ إليه في 2022 قادمًا من "سبارتاك موسكو" الروسي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 9 ملايين يورو.
ويحتلّ الهلالُ صدارةَ ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.