طائرة "النصر" تتغلب على "اليرموك".. و"الوحدة" يفوز على "الترجي"

تغلب فريق النصر على ضيفه اليرموك بثلاثة أشواط، ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة والتي أقيمت على صالة وزارة الرياضة بجازان.
وفي المباراة الثانية، فاز الوحدة على ضيفه الترجي بثلاثة أشواط نظيفة على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة.
وتستكمل غداً السبت، منافسات الجولة بإقامة مباراتين، حيث يلتقي ضمك والفيصلي في المباراة الأولى على وزارة الرياضة بعسير عند الساعة الـ4 عصراً، ويقودها تحكيمياً أمين الطريفي حكماً أول وهاني سنان حكماً ثانياً وعبدالله آل دكين مسجلاً.
وعلى نفس الصالة يحل الأهلي ضيفاً على أبها في المباراة الثانية عند الساعة الـ6 مساءً، ويقودها تحكيمياً محمد الحناكي بوصفه حكماً أول ومحمد الهزيم حكماً ثانياً وخالد مانع مسجلاً.
وتختتم مباريات الجولة يوم الأحد بمباراتين، في الأولى يلتقي الابتسام بالاتحاد على صالة وزارة الرياضة بالقطيف عند الساعة الـ4 عصراً، ويقود المباراة تحكيماً يعقوب السبت بصفته حكماً أول ومنصور القحطاني حكماً ثانياً وياسر إسماعيل مسجلاً، فيما يلتقي في الثانية، الخليج والهلال على صالة نادي الخليج عند الساعة الـ4 عصراً، ويقودها تحكيمياً عبدالرحمن الدوسري بوصفه حكماً أول وعبدالله الوردي بوصفه حكماً ثانياً وعادل البطاط مسجلاً.