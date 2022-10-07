طائرة "النصر" تتغلب على "اليرموك".. و"الوحدة" يفوز على "الترجي"

وتختتم مباريات الجولة يوم الأحد بمباراتين، في الأولى يلتقي الابتسام بالاتحاد على صالة وزارة الرياضة بالقطيف عند الساعة الـ4 عصراً، ويقود المباراة تحكيماً يعقوب السبت بصفته حكماً أول ومنصور القحطاني حكماً ثانياً وياسر إسماعيل مسجلاً، فيما يلتقي في الثانية، الخليج والهلال على صالة نادي الخليج عند الساعة الـ4 عصراً، ويقودها تحكيمياً عبدالرحمن الدوسري بوصفه حكماً أول وعبدالله الوردي بوصفه حكماً ثانياً وعادل البطاط مسجلاً.