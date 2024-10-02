دوري أبطال آسيا للنخبة 2 : التعاون يتعثر أمام القوة الجوية العراقي

سقط فريق التعاون السعودي الأول لكرة القدم بفخ الهزيمة في ثاني مبارياته الآسيوية من أمام ضيفه القوة الجوية العراقي، بهدفين مقابل هدف، اليوم الأربعاء، على ملعب "الوولفز بارك" في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا الثاني 2024-2025.