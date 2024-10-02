دوري أبطال آسيا للنخبة 2 : التعاون يتعثر أمام القوة الجوية العراقي

سقط فريق التعاون السعودي الأول لكرة القدم بفخ الهزيمة في ثاني مبارياته الآسيوية من أمام ضيفه القوة الجوية العراقي، بهدفين مقابل هدف، اليوم الأربعاء، على ملعب "الوولفز بارك" في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا الثاني 2024-2025.
منح النيجيري أحمد إيسياه التقدم للقوة الجوية بتسديدة دقيقة استقرت في الزاوية اليمنى لمرمى التعاون وذلك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.
وفي مطلع الشوط الثاني ضاعف القوة الجوية تقدمه بالهدف الثاني عن طريق سعد الأمير الذي سدد كرة قوية في غفلة من مدافعي التعاون وذلك عند الدقيقة 48.
وقلص المهاجم البرازيلي جواو بيدرو النتيجة للتعاون من قذيفة صاروخية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك حارس القوة الجوية محمد رحيم عند الدقيقة 62.
بهذه النتيجة، تصدر القوة الجوية العراقي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ، مقابل 3 نقاط للتعاون الثاني، وبفارق الأهداف عن الخالدية البحريني الثالث، في حين بقي رصيد التين اسير خاليًا من النقاط.