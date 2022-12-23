"فنربخشة" التركي يرغب في استعارة "فينسنت أبو بكر" مع خيار الشراء

وكشفت صحيفة "ماركا"، أن عقد رونالدو يمتد مع النصر حتى 2030، وتفاصيل العقد تشير إلى أنه سيكون لاعباً لمدة 2.5 عام على أن يصبح في المدة المتبقية من العقد سفيراً للملف المشترك بين مصر والسعودية واليونان والتي سيقدم لاستضافة مونديال 2030.