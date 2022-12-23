"فنربخشة" التركي يرغب في استعارة "فينسنت أبو بكر" مع خيار الشراء

كشف موقع "ajansspor" التركي عن رغبة إدارة نادي فنربخشة، في استعارة الكاميروني فينسنت أبو بكر، لاعب النصر مع خيار الشراء خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وقال الموقع التركي إن "النصر يمكنه قبول هذا العرض، في حال موافقة كريستيانو رونالدو، على الانضمام للنادي، وقد يمهد وصول الدولي البرتغالي للسعودية الطريق لإرسال أبو بكر إلى ناد آخر".
وذكرت تقارير إعلامية أن النصر يرغب في رحيل فينسنت أبو بكر، وسيقوم بدراسة العروض المستقبلية المقدمة للاعب الكاميروني خلال الفترة المقبلة.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية سابقاً، إن "النصر سيوقع مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على عقد لمدة 7 سنوات مع نادي النصر، ابتداء من يناير المقبل.
وكشفت صحيفة "ماركا"، أن عقد رونالدو يمتد مع النصر حتى 2030، وتفاصيل العقد تشير إلى أنه سيكون لاعباً لمدة 2.5 عام على أن يصبح في المدة المتبقية من العقد سفيراً للملف المشترك بين مصر والسعودية واليونان والتي سيقدم لاستضافة مونديال 2030.
وينتهي عقد أبو بكر، مع النصر في يونيو 2024 الذي انضم إليه في صيف 2021 قادماً من نادي بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات.