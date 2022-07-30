"النصر" يقدّم عرضًا ضخمًا لليوناني "كوستاس مانولاس" لاعب "أولمبياكوس"

كشفت تقارير صحفية، أن اليوناني كوستاس مانولاس لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني، قد تلقى عرضًا ضخمًا من نادي النصر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ لتعزيز صفوف الفريق في الموسم الجديد.
وقال موقع Sportstonoto اليوناني: إن مانولاس يملك عرضًا كبيرًا من نادي النصر؛ سيجعله ثريًّا للغاية، ويجد النادي اليوناني أن هذه فرصة للتخلص من راتب اللاعب المرتفع مع الفريق.
انضم كوستاس مانولاس صاحب الـ31 عامًا، لنادى أولمبياكوس اليوناني في 2022، قادمًا من نادي نابولي الإيطالي الذي لعب له في 2019 وحتى 2022.
ويلعب مانولاس في مركز قلب الدفاع، وسَبَق له اللعب لعدة أندية مثل: (باناثينايكوس، أيك أثينا، روما)، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 4.5 ملايين يورو.
وأبرم النصر خلال فترة الانتقالات الجارية العديد من الصفقات؛ حيث تعاقد مع المدرب رودي غارسيا، وأيضًا مع الحارس ديفيد أوسبينا، بالإضافة لضم المدافع غيسلان كونان، ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو.