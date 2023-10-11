"الشباب" يقترب من إنهاء المفاوضات مع المدرب البلجيكي فيليب كليمنت

ولم يتولَّ فيليب كليمنت صاحب الـ49 عامًا تدريب أي فريق منذ مغادرته تدريب موناكو في يونيو الماضي، وكان قد تولى قيادته في يناير 2022، كما سبق له تدريب عدة أندية مثل فاسلاند بيفيرين، جينك، كلوب بروج.