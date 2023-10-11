"الشباب" يقترب من إنهاء المفاوضات مع المدرب البلجيكي فيليب كليمنت

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب مسؤولي الشباب من التوصل إلى اتفاق مع البلجيكي فيليب كليمنت لتولي قيادة الفريق الفنية خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لما أفاد به الإعلامي الرياضي "عبدالرحمن الحميدي" خلال برنامج "برا الـ18"؛ فإن مفاوضات الشباب مع المدرب البلجيكي قد تكون في مراحلها الأخيرة لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت خلال الأيام الماضية، أن فيليب كليمنت وصل إلى الرياض للتفاوض مع إدارة الشباب لتدريب الفريق بعد إقالة الهولندي مارسيل كايزر لسوء النتائج منذ بداية الموسم الحالي.
ولم يتولَّ فيليب كليمنت صاحب الـ49 عامًا تدريب أي فريق منذ مغادرته تدريب موناكو في يونيو الماضي، وكان قد تولى قيادته في يناير 2022، كما سبق له تدريب عدة أندية مثل فاسلاند بيفيرين، جينك، كلوب بروج.
ويحتل الشباب حاليًا المركز الـ11 في ترتيب جدول دوري روشن للمحترفين، برصيد 9 نقاط خلال 9 مباريات خاضها منذ بداية الموسم الحالي.