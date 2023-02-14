دوري روشن للمحترفين.. "الشباب" يعتلي الصدارة بهدفين في مرمى "أبها"

اعتلى فريق الشباب الأول لكرة القدم صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين "مؤقتًا"؛ وذلك عقب فوزه على شقيقه أبها في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بفوز الشباب بهدفين نظيفين.
هدفا المباراة سجلهما كل من إيفر بانيغا في الدقيقة الـ22 من عمر الشوط الأول، واللاعب كارلوس جونيور في الدقيقة الـ56.
وبتلك النتيجة يرفع الشباب رصيده من النقاط للنقطة رقم 40 في صدارة المسابقة. علمًا بأنه لعب مباراة مقدمة من الجولة الـ18، في حين توقف رصيد أبها عند النقطة رقم 22.