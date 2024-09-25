بمشاركة الأخضر السعودي.. انطلاق بطولة العالم للكيك بوكسينغ أوزبكستان

انطلقت اليوم الأربعاء، بطولةُ كأس العالم للكيك بوكسينغ بمشاركة منتخبنا السعودي؛ حيث يتنافس الأبطال من مختلف الدول حول العالم، كما تأتي هذه البطولة في إطار جهود الاتحاد السعودي للملاكمة والركل "الكيك بوكسينغ"؛ لتعزيز مكانة المملكة في المجالات الرياضية العالمية.
وأعدّ الاتحادُ السعودي للكيك بوكسينغ برنامجًا تدريبيًّا متكاملًا، شمل معسكرات خارجية؛ بهدف تعزيز مستوى اللاعبين وتجهيزهم بأفضل الأساليب الفنية، وقد حقّق الاتحادُ السعودي العديدَ من الإنجازات الملموسة في الفترة الماضية، بما في ذلك تنظيم بطولات مناطقية ووطنية، وإعداد برامج تدريبية وورش عمل تستهدف المدربين واللاعبين والحكام؛ مما يسهم في تحسين وتطوير كفاءاتهم.
ويتطلّع الجميع إلى أداء متميّز للمنتخب السعودي خلال البطولة؛ حيث تعكس هذه المشاركة التزام المملكة بتعزيز الرياضة ودعم الرياضيين لتحقيق النجاح في مختلف المجالات.