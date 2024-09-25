بمشاركة الأخضر السعودي.. انطلاق بطولة العالم للكيك بوكسينغ أوزبكستان

وأعدّ الاتحادُ السعودي للكيك بوكسينغ برنامجًا تدريبيًّا متكاملًا، شمل معسكرات خارجية؛ بهدف تعزيز مستوى اللاعبين وتجهيزهم بأفضل الأساليب الفنية، وقد حقّق الاتحادُ السعودي العديدَ من الإنجازات الملموسة في الفترة الماضية، بما في ذلك تنظيم بطولات مناطقية ووطنية، وإعداد برامج تدريبية وورش عمل تستهدف المدربين واللاعبين والحكام؛ مما يسهم في تحسين وتطوير كفاءاتهم.