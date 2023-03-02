في تصفيات الدور التمهيدي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 .. فوز لـ "أرتا سولار الجيبوتي وفحمان اليمني"

وبتلك النتيجة يلتقي أرتا سولار مع فحمان مساء يوم الأحد المقبل، والفائز منهما يتأهل إلى الدور الأول من البطولة، بينما ستُقام مراسم القرعة يوم الاثنين في مدينة الرياض، خلال حفل يقيمه الاتحاد العربي لكرة القدم بحضور ممثلي الاتحادات والأندية العربية المشاركة.