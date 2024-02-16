صافرة روسية تضبط لقاء الأخدود والأهلي.. وفنزويلية لمباراة ضمك والشباب

سيتولى طاقم تحكيم من أمريكا الجنوبية والوسطى مواجهة فريق ضمك مع ضيفه الشباب بقيادة الحكم الفنزويلي جيسوس فيلانزويلا ويساعده مواطنه خورخي أوريجو كمساعد أول، وتوليو مورينو من الهندوراس كمساعد ثانٍ، في حين سيتولى جوان سوتو من فنزويلا إدارة غرفة الفيديو، بمساعدة من الحكم السعودي فهد العمري.