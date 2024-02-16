صافرة روسية تضبط لقاء الأخدود والأهلي.. وفنزويلية لمباراة ضمك والشباب

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم التحكيم التي ستقود مباريات اليوم الجمعة من منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024م.
سيتولى طاقم تحكيم من أمريكا الجنوبية والوسطى مواجهة فريق ضمك مع ضيفه الشباب بقيادة الحكم الفنزويلي جيسوس فيلانزويلا ويساعده مواطنه خورخي أوريجو كمساعد أول، وتوليو مورينو من الهندوراس كمساعد ثانٍ، في حين سيتولى جوان سوتو من فنزويلا إدارة غرفة الفيديو، بمساعدة من الحكم السعودي فهد العمري.
بينما سيقود طاقم تحكيم وطني بقيادة خالد الطريس مباراة الوحدة ونظيره الطائي بمساعدة من محمد العكبري وعبدالرحيم الشمري، أما غرفة الفيديو ستكون بعهدة محمد الهويش وبمساعدة من سعيد آل مهدي.
أما آخر مباريات اليوم والتي تجمع بين الأخدود وضيفه الأهلي ستكون بقيادة الحكم الروسي كيريل ليفنيكوف على أن يعاونه مواطناه ديمتري موسياكين وإيجور بولخوفيتين، بينما ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف الحكم الروسي فاسيلي كازارتسيف، وبمساعدة من الحكم السعودي محمد الحنفوش.