الاتفاق: "جيرارد" يمنح راحة للاعبين.. وانتظام أبطال العرب في معسكر كرواتيا

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تدريباته في معسكر سفيتي مارتن، غدًا الاثنين، ضمن برنامج المعسكر الخارجي الذي يُقام في كرواتيا، والذي يستمرّ من 8 حتى 28 يوليو الجاري.
وكان المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد منح لاعبي الفريق راحة، اليوم الأحد، بعد المجهود الكبير الذي بذلوه طوال الأسبوع.
من جهة ثانية كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب أحمد الغامدي، أنه تعرّض إلى كسر في الأنف، وكذلك عظمة الوجه، خلال فترة الاستعداد بالمعسكر، وسيخضع للراحة قبل أن يجري أشعّة جديدة للتأكد من مدة غيابه عن الفريق.
ووصل لاعبا الاتفاق الدوليان: الحارس بلال الدواء، والظهير الأيسر مشعل العلايلي، إلى مقرّ معسكر كرواتيا، بعد تتويجهما بذهبية البطولة العربية الأولمبية التي اختتمت في الجزائر.