الاتفاق: "جيرارد" يمنح راحة للاعبين.. وانتظام أبطال العرب في معسكر كرواتيا

من جهة ثانية كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب أحمد الغامدي، أنه تعرّض إلى كسر في الأنف، وكذلك عظمة الوجه، خلال فترة الاستعداد بالمعسكر، وسيخضع للراحة قبل أن يجري أشعّة جديدة للتأكد من مدة غيابه عن الفريق.