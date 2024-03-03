مدرب النصر " كاسترو": "أوسبينا" سيلعب أمام العين.. وأيمن يحيى يؤكد: هدفنا كسب مباراة الذهاب
أكد "لويس كاسترو" مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أن فريقه يعاني من مشكلة في مركز حراسة المرمى، في مباراة الغد أمام العين الإماراتي، مشيراً إلى أن الحارس" أوسبينا" سيشغل المركز رغم عدم جاهزيته الكاملة.
وقال المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مباراة فريقه مع مضيفه العين الإماراتي، غداً الاثنين، على ملعب هزاع بن زايد في العين، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024: وليد عبدالله مصاب وسيغيب لفترة، وراغد النجار يحتاج أسبوعين إضافيين، ونواف العقيدي موقوف، لذلك مضطرون لمشاركة أوسبينا غداً رغم عدم جاهزيته الكاملة.
وأضاف "كاسترو": لدينا مباراة مهمة غداً نعلم صعوبتها ونعمل بكل جدية لتجاوزها، النصر لديه مشاكل دفاعية وهذا ما عملنا الفترة الماضية على تصحيحه، كما أن لدينا غيابات غداً، كذلك العين لديه غيابات ولذلك لدينا مسؤولية كبرى لمباراة الغد.
وأتم:" النصر والعين فريقان كبيران ولديهما أسماء كبيرة وليس غريباً وصولهما لهذه المرحلة، هدفنا الأول هو التأهل لنصف النهائي هناك صعوبات وتحديات تنتظرنا لكننا قادرون على تجاوزها ونتمنى غداً أن يشاهد الجميع مباراة جيدة وصافرة جيدة في المباراة.
هدفنا الفوز
من جانبه، قال اللاعب أيمن يحيى: نحن جاهزون لأي مباراة وأي فريق كلنا مستعدون لمباراة الغد وسنطبق توجيهات مدربنا غداً ونقدم في الملعب كل ما نستطيع.
وتابع: نتمنى من الله الفوز غداً حضرنا إلى هنا بتركيز كامل لمباراة الغد، كل مباراة ننظر لها بجدية كاملة تفكيرنا اليوم في مباراة الذهاب و الفوز فيها، مباراة الإياب التفكير لها سيكون في حينها.