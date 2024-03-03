مدرب النصر " كاسترو": "أوسبينا" سيلعب أمام العين.. وأيمن يحيى يؤكد: هدفنا كسب مباراة الذهاب

وقال المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مباراة فريقه مع مضيفه العين الإماراتي، غداً الاثنين، على ملعب هزاع بن زايد في العين، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024: وليد عبدالله مصاب وسيغيب لفترة، وراغد النجار يحتاج أسبوعين إضافيين، ونواف العقيدي موقوف، لذلك مضطرون لمشاركة أوسبينا غداً رغم عدم جاهزيته الكاملة.