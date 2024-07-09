الشارقة الإماراتي ينافس التعاون على التعاقد مع عبدالرزاق حمدالله

وذكرت أن هداف الدوري السعودي مرتين اتفق مع التعاون على تمثيل النادي الموسم المقبل مقابل تقاضي خمسة ملايين في الموسم قبل أن يعود ويطلب زيادة في راتبه بمقدار مليونين ونصف المليون وهو ما تسبب في حدوث خلاف مع إدارة التعاون، إضافةً إلى برنامج الاستقطاب التابع لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.