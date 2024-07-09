الشارقة الإماراتي ينافس التعاون على التعاقد مع عبدالرزاق حمدالله

ذكرت تقارير صحفية أن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد تلقى عرضًا من نادي الشارقة الإماراتي لتمثيل صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.
وذكرت قناة الكأس القطرية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أن نادي الشارقة الإماراتي قدم عرضًا للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله للظفر بخدماته بعد الخلافات المالية التي حدثت في مفاوضاته الحالية مع التعاون السعودي".
وكانت تقارير ذكرت أن إدارة نادي التعاون دخلت في مفاوضات جادة مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بغية كسب خدماته.
ووفقًا لصحيفة الرياضية فإن هناك خلافات مالية تهدد بإتمام الصفقة بين التعاون والنجم المغربي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكرت أن هداف الدوري السعودي مرتين اتفق مع التعاون على تمثيل النادي الموسم المقبل مقابل تقاضي خمسة ملايين في الموسم قبل أن يعود ويطلب زيادة في راتبه بمقدار مليونين ونصف المليون وهو ما تسبب في حدوث خلاف مع إدارة التعاون، إضافةً إلى برنامج الاستقطاب التابع لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.