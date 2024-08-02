"أولمبياد باريس 2024": "تولو" يُنهي مشاركته الأولمبية الأولى.. و"آل حزام" يدشن مشاركته في القفز بالعصا

ويوجَد آل حزام في التصفية الثانية للمسابقة، التي تضم إلى جانبه 15 واثبًا من أصل 31 لاعبًا مقسمين على مجموعتين. وسيضمن الذي يقفز لمسافة 5.80م التأهل إلى النهائي مباشرة، أو أصحاب المراكز الـ12 الأولى في ترتيب أعلى القفزات إذا كانت جميعها دون المسافة المحددة.ويأتي رقم آل حزام الشخصي (5.70م) عام 2018م في المركز الرابع عشر مكرر لأعلى القفزات في مجموعته، في حين تأتي قفزته الأعلى للعام الحالي 5.62م في المركز الخامس عشر في الترتيب العام للمجموعة.