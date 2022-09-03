الأهلي يفتح مدرجات الجوهرة مجانًا لجماهيره .. أمام الخلود

قررت إدارة النادي الأهلي، فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، مجانًا للجماهير الراغبة في حضور ومتابعة مواجهة الأهلي والخلود، الاثنين المقبل.
ويلتقي الفريقان على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، لحساب الجولة الثالثة من دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى.
يُشار إلى أن الأهلي فشل في تحقيق أي انتصار في الجولتين الماضيتين، حيث اكتفى بالتعادل في أول جولة وخسر المباراة الثانية ليجمع نقطة واحدة وضعته بالمركز الخامس عشر، بينما يملك الخلود 6 نقاط من انتصارين، احتل من خلالها المركز الثاني.