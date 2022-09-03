الأهلي يفتح مدرجات الجوهرة مجانًا لجماهيره .. أمام الخلود

يُشار إلى أن الأهلي فشل في تحقيق أي انتصار في الجولتين الماضيتين، حيث اكتفى بالتعادل في أول جولة وخسر المباراة الثانية ليجمع نقطة واحدة وضعته بالمركز الخامس عشر، بينما يملك الخلود 6 نقاط من انتصارين، احتل من خلالها المركز الثاني.