الشباب: كاراسكو يواصل التأهيل.. وسيعود للرياض الاثنين المقبل

أعلن نادي الشباب أن جناح الفريق الكروي الأول، البلجيكي يانيك كاراسكو، ما زال يواصل برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب بلاده.
وقال النادي في بيان مقتضب، نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "يواصل اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب بلاده، بمتابعة من الجهاز الطبي بالنادي".
وأضاف البيان: "ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى العاصمة الرياض يوم الاثنين المقبل".
وكان كاراسكو قد تعرَّض للإصابة خلال مواجهة الشباب وضمك في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، قبل أن تتجدد في مباراة النصر في الجولة التالية.
وانضم الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو إلى صفوف نادي الشباب السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الماضي قادمًا من أتلتيكو مدريد، بعقد يمتد ثلاث سنوات.