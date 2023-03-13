لاعبو الهلال يحصدون أعلى تقييم بالجولة الـ20 "جولة العلَم" من الدوري السعودي

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين عن اللاعبين الأعلى تقييماً ضمن منافسات الجولة الـ20 "جولة العلَم" من الدورى السعودي.
وتصدّر أعلى اللاعبين تقييماً لاعبا الهلال: النيجيري أوديون إيغالو بنسبة تقييم بلغت 8.7، وسلمان الفرج الذي بلغت نسبة تقييمه 8.2.
واحتل المركز الثالث البرازيلي رومارينهو لاعب الاتحاد، الذي نجح في الحصول على نسبة تقييم بلغت 8.1.
وجاء بالمركز الرابع البرازيلي ميشيل ديلغادو لاعب الهلال الذي حصل على نسبة تقييم نحو 8، بينما وقع بالمركز الخامس كرستيان جوانكا لاعب الشباب بنسبة تقييم بلغت 7.9.
ويحتل صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي نادي الاتحاد برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الشباب بالمركز الثالث ولديه 43 نقطة، في حين يقع الهلال بالمركز الرابع ويمتلك 36 نقطة.