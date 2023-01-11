الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن عن مشروع توثيق كرة القدم السعودية.. تعرف على الآلية

وقال اتحاد القدم السعودي من خلال بيان نشره عبر حسابه الرسمي في "تويتر": انطلاقًا من أهمية توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ليكون مرجعًا لكافة الرياضيين، يعمل الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي "FIFA" على توثيق تاريخ كرة القدم، وذلك من خلال مشروع يؤرّخ الأحداث التاريخية لكرة القدم السعودية.