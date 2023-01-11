الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن عن مشروع توثيق كرة القدم السعودية.. تعرف على الآلية
كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية.
وقال اتحاد القدم السعودي من خلال بيان نشره عبر حسابه الرسمي في "تويتر": انطلاقًا من أهمية توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ليكون مرجعًا لكافة الرياضيين، يعمل الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي "FIFA" على توثيق تاريخ كرة القدم، وذلك من خلال مشروع يؤرّخ الأحداث التاريخية لكرة القدم السعودية.
الجهات العاملة
- الاتحاد السعودي لكرة القدم.
- الأعضاء المرشحون من منسوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية.
- خبراء دوليون في التوثيق الرياضي يتم ترشيحهم من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
- يستعين فريق العمل بمن يرونه مناسبًا للعمل في المشروع.
آلية التوثيق
- الطلب من الأندية أعضاء الجمعية العمومية بتعيين من يرونه من منسوبيهم ليكون ممثلًا للنادي.
- يقوم الأعضاء المعينون الأندية والخبراء الدوليون بتحديد آلية العمل والبرنامج الزمني للمشروع.
يذكر أن المشروع سيكون تحت إشراف الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم.