رياضة
غياب ثنائي الهلال " الدوسري" و"كويلار" عن التدريبات
شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، غياب اللاعبين ناصر الدوسري وجوستافو كويلار، أمس الثلاثاء، نظراً لشعورهما بآلام عضلية، حيث اكتفيا بالحضور بعيادة النادي، في الوقت الذي واصل فيها الثلاثي سلمان الفرج، محمد البريك، أدويون إيجالو برامجهم العلاجية.
واستأنف لاعبو الأزرق تدريباتهم بعد راحة 24 ساعة، منحها الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق، بعد الفوز أمام العدالة 2-0، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.
ويستضيف الهلال، الثاني في جدول الدوري برصيد 29 نقطة، نظيره أبها صاحب المركز السادس بـ19 نقطة، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن.