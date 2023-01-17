غياب ثنائي الهلال " الدوسري" و"كويلار" عن التدريبات

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، غياب اللاعبين ناصر الدوسري وجوستافو كويلار، أمس الثلاثاء، نظراً لشعورهما بآلام عضلية، حيث اكتفيا بالحضور بعيادة النادي، في الوقت الذي واصل فيها الثلاثي سلمان الفرج، محمد البريك، أدويون إيجالو برامجهم العلاجية.