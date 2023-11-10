حظ الاتحاد الليلة "كريم".. العودة لسكة الانتصارات برباعية أبها

وسط حضور جماهيري كبير، استعاد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات عبر بوابة ضيفه أبها بنتيجة 4/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.