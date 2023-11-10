حظ الاتحاد الليلة "كريم".. العودة لسكة الانتصارات برباعية أبها

وسط حضور جماهيري كبير، استعاد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات عبر بوابة ضيفه أبها بنتيجة 4/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد بهدف دون مقابل، أحرزه قائد النمور "كريم بنزيما" من علامة الجزاء في الدقيقة الـ38.
وكان الاتحاد قد خسر خدمات لاعبه "رومارينهو" الذي خرج بداعي الإصابة.
وفي الشوط الثاني عدل أبها النتيجة عن طريق "إيكامبي" في الدقيقة الـ51 بعد خطأ من حارس الاتحاد "غروهي" في إبعاد تسديدة سعد بقير بعيدًا عن الصندوق الأصفر.
وأدرك الاتحاد الخطر، وحضر القائد "بنزيما"، ومرر كرة من ذهب بعد أن وصلته من "كانتي" إلى "كورنادو"، والأخير أسكنها الشباك هدفًا ثانيًا في الدقيقة الـ54.
ولرجل المباراة "بنزيما" كلمة مدوية؛ إذ أحرز هدفين متتاليَين في الدقيقتَين الـ67 والـ69 "هاتريك".
ووسط أهازيج جماهير الاتحاد دفع المدرب الوطني حسن خليفة باللاعب عبدالرحمن العبود في الدقيقة الـ83 بعد غياب أشهُر عدة عن اللعب مع الفريق.
ووسط غفلة دفاع الاتحاد خطف فهد الجميعة الهدف الثاني لفريقه أبها في الدقيقة الـ85.
وبتلك النتيجة بلغ الاتحاد النقطة الـ24 في المركز الخامس، وبقي أبها على رصيده السابق 13 نقطة في المركز الـ 13.