الأخضر الأولمبي إلى نهائي تولون برباعية مثيرة أمام الدنمارك

وتأهل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا إلى المباراة النهائية التي ستقام مساء الأحد المقبل، وينتظر "الأخضر" تحديد الطرف الآخر بعد انتهاء مواجهة منتخبي فرنسا والمكسيك التي تُقام مساء اليوم ضمن الدور نصف النهائي.