الأخضر الأولمبي إلى نهائي تولون برباعية مثيرة أمام الدنمارك

تغلب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا على نظيره الدنماركي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن نصف نهائي بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) المقامة في فرنسا.
وافتتح أهداف "الأخضر" اللاعب عبدالملك الجابر في الدقيقة الثالثة. وعزز زميله عبدالله رديف النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة 11. وقلص منتخب الدنمارك الفارق بتسجيل هدفه الأول في الدقيقة 20. وفي الدقيقة 45، أضاف مشعل العلائلي الهدف الثالث للمنتخب السعودي مع نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، عاد عبدالملك الجابر ليحرز الهدف الرابع في الدقيقة 53. وواصل منتخب الدنمارك محاولاته، ليُسجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63 و90+2 عن طريق ركلة جزاء.
ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو المباراة بتشكيلة ضمت: تركي بالجوش في حراسة المرمى، مشعل العلائلي، محمد الدوسري، خالد العسيري، محمد عبدالرحمن، بدر العمير، عبدالملك الجابر، راكان الغامدي، عبدالعزيز العليوة، عبدالعزيز العثمان، وعبدالله رديف.
وتأهل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا إلى المباراة النهائية التي ستقام مساء الأحد المقبل، وينتظر "الأخضر" تحديد الطرف الآخر بعد انتهاء مواجهة منتخبي فرنسا والمكسيك التي تُقام مساء اليوم ضمن الدور نصف النهائي.