بمجموع 20 ميدالية.. نادي الباحة يُتوج ببطولة المملكة لألعاب القوى لذوي الإعاقة

حقق نادي الباحة بطولة الملكة لألعاب القوى لذوي الإعاقة للشباب والناشئين التي اختتمت على ملعب ومضمار مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، وأقيمت على مدار يومين بمشاركة 85 لاعباً مثلوا 14 نادياً، بتنظيم من الاتحاد السعودي لألعاب القوى البارالمبية.