بمجموع 20 ميدالية.. نادي الباحة يُتوج ببطولة المملكة لألعاب القوى لذوي الإعاقة

حقق نادي الباحة بطولة الملكة لألعاب القوى لذوي الإعاقة للشباب والناشئين التي اختتمت على ملعب ومضمار مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، وأقيمت على مدار يومين بمشاركة 85 لاعباً مثلوا 14 نادياً، بتنظيم من الاتحاد السعودي لألعاب القوى البارالمبية.
وتوّج نائب رئيس الاتحاد العميد عبدالإله العتيق نادي الباحة بكأس البطولة والميداليات الذهبية بتحقيقه المركز الأول بمجموع 20 ميدالية "10 ذهبيات، 5 فضيات، 5 برونزيات"، وجاء نادي المدينة المنورة في المركز الثاني بـ15 ميدالية "9 ذهبيات، 6 فضيات"، وحل ثالثاً نادي عسير برصيد 17 ميدالية "9 ذهبيات، 5 فضيات، 3 برونزيات".