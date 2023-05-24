رياضة

"رونالدو" يتقدم التشكيلة المثالية للجولة 28 من دوري روشن.. و"موراتو" الأعلى تقييمًا

عناصر الاتحاد والنصر الأكثر استحواذًا
كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر
كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر
محمود الحمد
محمود الحمد

يقود النجم العالمي "كريستيانو رونالدو" التشكيلة المثالية للجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لموقع "Opta" المتخصص بالإحصاء وبيانات لاعبي كرة القدم، فقد ضمت التشكيلة المثالية للجولة ثمانية لاعبين أجانب، مقابل ثلاثة محليين، يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونال لاعبو النصر والاتحاد الحصة الأكبر من التشكيلة المثالية للجولة 28 من دوري روشن بوجود لاعبين من كل فريق فيما شهدت القائمة تمثيل أندية العدالة والفيحاء والطائي والوحدة والفتح والخليج والتعاون بلاعب من كل فريق.

وحصل المحترف البرازيلي "موراتو" لاعب الخليج على التقييم الأعلى بين أقرانه اللاعبين في الجولة 28 من المسابقة وفقًا لموقع "Opta" بحصوله على 9،2 درجة ، وجاء حارس العدالة ميلان مياتوفيتش في المركز الثاني بحصوله على 8،4 درجة، فيما حل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المرتبة الثالثة بحصوله على 8،4 درجة.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ميلان مياتوفيتش (العدالة)

خط الدفاع : أحمد شراحيلي (الاتحاد)، سامي الخيبري (الفيحاء)، كولينز فاي (الطائي)، غيسلان كونان (النصر).

خط الوسط : برونو هنريكي (الاتحاد)، فيصل فجر (الوحدة)، موراتو (الخليج)، خالد الغنام (الفتح).

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو (النصر)، ليندر تاوامبا (التعاون).

نادي الاتحاد
نادي النصر
كريستيانو رونالدو
التشكيلة المثالية
دوري روشن السعودي للمحترفين

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