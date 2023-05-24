"رونالدو" يتقدم التشكيلة المثالية للجولة 28 من دوري روشن.. و"موراتو" الأعلى تقييمًا

وحصل المحترف البرازيلي "موراتو" لاعب الخليج على التقييم الأعلى بين أقرانه اللاعبين في الجولة 28 من المسابقة وفقًا لموقع "Opta" بحصوله على 9،2 درجة ، وجاء حارس العدالة ميلان مياتوفيتش في المركز الثاني بحصوله على 8،4 درجة، فيما حل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المرتبة الثالثة بحصوله على 8،4 درجة.