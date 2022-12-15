دوري روشن للمحترفين.. "الفيحاء" يحقّق أول فوز في المسابقة على حساب "الخليج"

حقّق فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، أول فوز له في مسابقة الدوري، عصر اليوم، عقب تغلُّبه على شقيقه الخليج في المباراة التي جمعت الفريقين.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 9 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الفيحاء بهدفين لهدف.
أهداف المباراة جاءت عن طريق نواكايمي في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل للخليج في الدقيقة 54 عن طريق سامي الخيبري بالخطأ في مرماه، بيد أن أسامة الخلف رفض تعادل الخليج؛ حيث نجح في تسجيل هدف الفوز للفيحاء في الدقيقة 57 عن طريق تسديدة ارتطمت في مدافع للخليج لتسكن شباك فريقه.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفيحاء عند 5 نقاط، في حين يتوقّف رصيد الخليج عند نقطة واحدة.