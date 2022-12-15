دوري روشن للمحترفين.. "الفيحاء" يحقّق أول فوز في المسابقة على حساب "الخليج"

أهداف المباراة جاءت عن طريق نواكايمي في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل للخليج في الدقيقة 54 عن طريق سامي الخيبري بالخطأ في مرماه، بيد أن أسامة الخلف رفض تعادل الخليج؛ حيث نجح في تسجيل هدف الفوز للفيحاء في الدقيقة 57 عن طريق تسديدة ارتطمت في مدافع للخليج لتسكن شباك فريقه.