في بادرة إنسانية.. الطائي يتبرع بكامل دخل مباراته مع الاتفاق لصالح ضحايا الزلزال عبر منصة ساهم

أعلن نادي الطائي السعودي، اليوم الأربعاء، التبرع بدخل مباراته أمام الطائي لصالح ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين الماضي.
وقال الطائي عبر الحساب الرسمي له في تويتر: "استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، مجلس إدارة النادي يقرر التبرع بكامل دخل مباراة الطائي مع الاتفاق لصالح ضحايا الزلزال عبر منصة ساهم إن شاء الله".
ويستضيف الطائي نظيره الاتفاق، الجمعة المقبل، ضمن الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكانت القيادة السعودية وجهت مركز الملك سلمان للإغاثة بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات متنوعة وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.