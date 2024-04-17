دوري أبطال آسيا: العين يوقف سلسلة انتصارات الهلال التاريخية ويضع قدمًا في النهائي

وضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي قدمًا في الدور النهائي من بطوبة دوري أبطال آسيا؛ وذلك عقب تغلُّبه على الهلال السعودي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء.