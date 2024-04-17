دوري أبطال آسيا: العين يوقف سلسلة انتصارات الهلال التاريخية ويضع قدمًا في النهائي

وضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي قدمًا في الدور النهائي من بطوبة دوري أبطال آسيا؛ وذلك عقب تغلُّبه على الهلال السعودي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء.
وانتهت المباراة المؤجلة من أمس الثلاثاء بسبب أحوال الطقس، وهي مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بفوز العين بأربعة أهداف لهدفين.
أهداف المباراة سجلها سفيان رحيمي للعين "هاتريك" في الدقائق الـ6 والـ 26 "ركلة جزاء" والـ38 "ركلة جزاء"، قبل أن يسجل للهلال أول أهدافه البرازيلي "مالكوم" في الدقيقة الـ49 من عمر المباراة.
واحتسب الحكم الأردني أدهم مخادمة ركلة جزاء ثالثة للعين، سجل منها محترف الفريق "كاكو" الهدف الرابع للعين في الدقيقة الـ56، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة الـ78.
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في الرياض الأسبوع المقبل. علمًا بأن فرصة الهلال في التأهل تكمن في الفوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل.
وفي حال فوز الهلال بفارق هدفين فقط تذهب المباراة للأشواط الإضافية. أما أي نتيجة غير ذلك فتعني تأهُّل العين للنهائي الآسيوي.