المدير التنفيذي لاتحاد السيارات والدراجات: الباحة من أفضل المناطق لنجاح الفعاليات الرياضية

قال سطام بن عبداللطيف الحزام، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات، عقب تتويج الفائزين في سباق الهضبة 2022، الذي أُقيم بمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة: "إن هذا السباق الذي يقام في منطقة الباحة للسنة الرابعة على التوالي، الذي بدأ في عام 2017، يجعلني أؤكد أن منطقة الباحة من أفضل المناطق لنجاح سباقاتنا. وتحديدًا فإن نسخة المسابقة لهذا العام هي الأنجح على الإطلاق".