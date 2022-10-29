في الجولة 12 من الدوري الإسباني.. ألميريا يقلب تأخره ويفوز على سلتا فيغو

وتَقدم الضيوف أولًا بهدفٍ سجله جابرييل فيجا في الدقيقة 25، وعدّل النتيجة لألميريا "لاتزارو ماركيز" في الدقيقة 52، وأضاف سيزار دي لاهوز الهدف الثاني لألميريا في الدقيقة 60 قبل أن يسجل إينيغو إيغواراس الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.