في الجولة 12 من الدوري الإسباني.. ألميريا يقلب تأخره ويفوز على سلتا فيغو

نجح فريق ألميريا بتحقيق فوز ثمين، بعد ما قلب تأخره بهدف أمام ضيفه سلتا فيغو، إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم السبت على ملعب "ألعاب البحر الأبيض المتوسط" لحساب الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتَقدم الضيوف أولًا بهدفٍ سجله جابرييل فيجا في الدقيقة 25، وعدّل النتيجة لألميريا "لاتزارو ماركيز" في الدقيقة 52، وأضاف سيزار دي لاهوز الهدف الثاني لألميريا في الدقيقة 60 قبل أن يسجل إينيغو إيغواراس الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وشهدت المباراة طرد غابرييل فيغا لاعب سلتا فيغو في الدقيقة 35.
بهذه النتيجة رفع ألميريا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد سلتا فيغو عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.