"النصر" يتغلب وديًّا على "ملقا" الإسباني

افتتح النصر التسجيل عن طريق سامي النجعي في الدقيقة الـ62 بعد أن تلقى عرضية من سلطان الغنام، أودعها بسهولة في الشباك. وما هي إلا 7 دقائق حتى أضاف الكاميروني فينسنت أبوبكر الهدف الثاني بعد أن تابع عرضية الإيفواري كونان في المرمى.