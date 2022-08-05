"النصر" يتغلب وديًّا على "ملقا" الإسباني

تغلَّب فريق النصر الأول لكرة القدم على نظيره ملقا الإسباني بهدفين دون رد اليوم الجمعة، وذلك في ثالث مباريات الفريق التجريبية ضمن معسكره التحضيري الذي تستضيفه مدينة ماربيا الإسبانية.
ودخل المدرب الفرنسي رودي جارسيا المباراة بالتشكيلة الاحتياطية المكونة من: وليد عبدالله في حراسة المرمى، ماجد قشيشو، محمد آل فتيل، منصور الشمري، يوسف حقوي، مختار علي، عبدالمجيد الصليهم، خالد الغنام، البرازيلي تاليسكا وعبدالفتاح آدم.
وأجرى الفرنسي رودي جارسيا تبديلاً اضطراريًّا بخروج يوسف حقوي متأثرًا بالإصابة، ودخول عبدالله مادو عند الدقيقة الـ30 من الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني زج جارسيا بالتشكيلة الأساسية المكونة من: الكولومبي دافيد أوسبينا في حراسة المرمى، وأمامه الخماسي كونان وعبدالله مادو وعلي لاجامي وعبدالإله العمري وسلطان الغنام، وفي خط الوسط عبدالله الخيبري وعلي الحسن وبيتي مارتينيز وسامي النجعي، وفي الهجوم الكاميروني فينسنت أبوبكر.
افتتح النصر التسجيل عن طريق سامي النجعي في الدقيقة الـ62 بعد أن تلقى عرضية من سلطان الغنام، أودعها بسهولة في الشباك. وما هي إلا 7 دقائق حتى أضاف الكاميروني فينسنت أبوبكر الهدف الثاني بعد أن تابع عرضية الإيفواري كونان في المرمى.
وكان النصر قد تعادل 2-2 في تجربته الأولى أمام لاس بالماس الإسباني، وفاز على مواطنه سرقسطة 2-1 في التجربة الثانية، ضمن معسكره في ماربيا الإسبانية.
ويستهل النصر مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بملاقاة نظيره الوحدة على ملعب مرسول بارك يوم السبت 27 أغسطس الجاري.