الألمانية "أنيكا فيلدهاوس" في صدارة اليوم الأول لبطولة الترويض الدولية بالرياض

انطلقت، اليوم الخميس، بطولة كأس الاتحاد السعودي للفروسية للترويض في مقر قفز السعودية بالجنادرية، والتي تقام لأول مرة في المملكة بعد إضافة رياضة الترويض ضمن ألعاب الفروسية التي يشرفها عليها الاتحاد السعودي للفروسية .
وشهدت البطولة مشاركة عدد من الفرسان والفارسات، مثلوا عددًا من الدول، وهي السعودية وألمانيا وقطر والهند، حيث شارك من المملكة الفارسة سارة بابان.
وانتهت منافسات اليوم الأول للبطولة بصدارة الفارسة الألمانية أنيكا فيلدهاوس فيما حلت الفارسة الهندية ديفياكريتي سينغ في المركز الثاني، وحصلت الألمانية ألينا روهريشت على المركز الثالث، وتوج الفائزات رئيس اللجان الفنية بالاتحاد السعودي للفروسية علي السهلي .
وتلقى رياضة الترويض اهتمامًا من الاتحاد السعودي للفروسية، كونها رياضة أولمبية وذات شعبية كبرى، حيث أقام الاتحاد عددًا من البرامج في الفترة الماضية باستقطاب مدربين دوليين لاكتشاف الموهوبين في الرياضة وتطويرهم بعقد الدورات التدريبية وإقامة البطولات المحلية والدولية.
وتستمر منافسات البطولة يوم غد الجمعة بإقامة شوط تأهيلي للختام الذي يقام يوم السبت المقبل.