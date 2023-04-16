بعد منافسة مع الفتح والاتحاد.. تتويج براعم الهلال بكأس الدوري الممتاز

وحسم الهلال لقب الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 15 عامًا الجمعة الماضية بعد منافسة مع نظيرَيه الفتح والاتحاد؛ إذ حقق الهلال فوزا على مضيفه البدائع بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة على ملعب نادي النجمة بعنيزة.