بعد منافسة مع الفتح والاتحاد.. تتويج براعم الهلال بكأس الدوري الممتاز

توَّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم معيض الشهري أمس الأحد فريق الهلال بكأس الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 15 عامًا للموسم الرياضي 2022-2023، وذلك بمقر نادي الهلال.
وحسم الهلال لقب الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 15 عامًا الجمعة الماضية بعد منافسة مع نظيرَيه الفتح والاتحاد؛ إذ حقق الهلال فوزا على مضيفه البدائع بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة على ملعب نادي النجمة بعنيزة.
وفي المقابل تعثر الفتح بالتعادل أمام ضيفه القادسية بهدف لكل منهما لحساب الجولة نفسها، فيما خسر الاتحاد أمام ضيفه النصر بنتيجة 1-2.
وأنهى الهلال الموسم في الصدارة برصيد 76 نقطة، بفارق نقطتين عن الفتح الذي حل ثانيًا برصيد 74 نقطة، فيما جاء الاتحاد ثالثًا برصيد 71 نقطة بفارق الأهداف عن النصر الذي حل رابعًا بالرصيد ذاته.