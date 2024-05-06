عبر بوابة أحد.. القادسية يصعد إلى دوري روشن

أعلن فريق القادسية الأول لكرة القدم صعوده إلى دوري روشن السعودي للمحترفين "رسميًا" ، عقب تعادله أمام مستضيفه أحد بنتيجة 2/2، مساء اليوم الاثنين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب نادي أحد في المدينة المنورة، في الجولة 31 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.