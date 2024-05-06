عبر بوابة أحد.. القادسية يصعد إلى دوري روشن

أعلن فريق القادسية الأول لكرة القدم صعوده إلى دوري روشن السعودي للمحترفين "رسميًا" ، عقب تعادله أمام مستضيفه أحد بنتيجة 2/2، مساء اليوم الاثنين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب نادي أحد في المدينة المنورة، في الجولة 31 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
الشوط الأول انتهى بتقدم أحد بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب عبد الرحمن اليامي في الدقيقة 33.
وفي الشوط الثاني أضاف "كورناد" الهدف الثاني لأحد.
وقلص النتيجة للقادسية "مباي دياني" بهدف أول في الدقيقة 86، وفي الدقيقة 90+7 أحرز اللاعب ذاته هدف التعادل للقادسية وكان كافيًا لعودة "بنوقادس" لدوري الكبار.
بتلك النتيجة بقي القادسية في الصدارة برصيد 64 نقطة، وأحد برصيد 33 نقطة.