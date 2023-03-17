الوقت القاتل يمنح الفيحاء تعادلاً مثيراً من أمام العدالة

خطف الفيحاء تعادلاً مثيراً في الوقت القاتل من ضيفه العدالة في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) عصر يوم الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/23.
نجح العدالة في افتتاح التسجيل، إثر ركلة ركنية نفذها كرستوفر جونزاليز ووصلت على باب المرمى أمام علي السالم الذي انسل من بين المدافعين، ولعب كرة رأسية في الشباك (35) مسجلاً أول أهدافه في المسابقة.
وفي الوقت القاتل المحتسب بدل من ضائع خطف أصحاب الضيافة هدف التعادل عن طريق المهاجم النيجيري أنتوني نواكايمي، الذي استغل خطأ دفاعيًا في تشتيت الكرة ليسدده داخل الشباك (90+6).
بهذه النتيجة أضاف الفيحاء نقطة لرصيده الذي أصبح يملك 24 نقطة وضعته بالمركز العاشر، كما أضاف العدالة نقطة لرصيده ليصبح 17نقطة، أبقته في المركز الخامس عشر وما قبل الأخير.