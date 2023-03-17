الوقت القاتل يمنح الفيحاء تعادلاً مثيراً من أمام العدالة

نجح العدالة في افتتاح التسجيل، إثر ركلة ركنية نفذها كرستوفر جونزاليز ووصلت على باب المرمى أمام علي السالم الذي انسل من بين المدافعين، ولعب كرة رأسية في الشباك (35) مسجلاً أول أهدافه في المسابقة.