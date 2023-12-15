دوري روشن للمحترفين: الشباب يتعادل مع الفتح.. وضمك يعاقب الرائد

انتهت مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مع شقيقه الشباب بالتعادل، وذلك في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.