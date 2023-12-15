دوري روشن للمحترفين: الشباب يتعادل مع الفتح.. وضمك يعاقب الرائد

انتهت مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مع شقيقه الشباب بالتعادل، وذلك في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين إيجابيًّا بهدف لكل فريق.
هدفا المباراة سجلهما في البداية للفتح مراد باتنا في الدقيقة الـ15 قبل أن يتعادل للشباب لاعبه عبدالله رديف في الدقيقة الـ58.
وبتلك النتيجة رفع الفتح رصيده عند النقطة الـ25، كما رفع الشباب هو الآخر رصيده عند النقطة الـ18.
كما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك الفوز على شقيقه الرائد في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز ضمك.
هدف المباراة الوحيد سجله لضمك محترفه نكودو قي الدقيقة الـ42 من عمر المباراة.
وبتلك النتيجة رفع ضمك رصيده عند النقطة الـ27، في حين توقف رصيد الرائد عند النقطة الـ13.