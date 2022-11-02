غدًا الخميس.. انطلاق بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا

تنطلق، غدًا الخميس، منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا لكرة القدم 2022، بمشاركة 6 منتخبات هي: قطر، البحرين، عمان، سوريا، لبنان، بالإضافة إلى المنتخب السعودي الأولمبي المستضيف.