غدًا الخميس.. انطلاق بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا

تنطلق، غدًا الخميس، منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا لكرة القدم 2022، بمشاركة 6 منتخبات هي: قطر، البحرين، عمان، سوريا، لبنان، بالإضافة إلى المنتخب السعودي الأولمبي المستضيف.
وكانت قرعة البطولة أُجريت في وقت سابق؛ حيث جاء "الأخضر" على رأس المجموعة الثانية مع منتخبَيْ سوريا والبحرين، فيما ضمّت المجموعة الأولى منتخبات: عمان، وقطر، ولبنان.
وتحتضن مدينة جدة البطولة خلال الفترة من 3-15 نوفمبر الجاري؛ حيث يتأهّل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.
من جانبه رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها السّخيّ للقطاع الرياضي وكرة القدم على وجه الخصوص؛ الأمر الذي أثمر عن تبوّأ المملكة مكانةً مميزة في استضافة العديد من الفعاليات الرياضية خلال الفترة الأخيرة بدعم واهتمام كبيرين من سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.
ورحّب المسحل ببعثات المنتخبات المشاركة في البطولة، متمنّيًا لهم طِيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة، معربًا عن تمنياته لمنتخبنا الوطني الأولمبي بالتوفيق.