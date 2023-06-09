الأخدود يجدّد الثقة بالمدرب البرتغالي جورجي مندوسا حتى 2024

أعلنت إدارةُ نادي الأخدود الصاعد حديثًا إلى مصافّ دوري روشن للمحترفين، عن تجديد عقد البرتغالي جورجي مندوسا مدرب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم واحد، ليقود الفريق في أولى مشاركاته بدوري المحترفين، وذلك خلال منافسات الموسم الجديد.
وكشف النادي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" عن تجديد عقد المدير الفني للفريق الكروي الأول؛ من خلال تغريدة قال فيها: "الأخدود مع المدرب مندوسا حتى 2024".
ويأتي التعاقد مع البرتغالي مندوسا البالغ من العمر 50 عامًا، بعد أنْ نجح في الصعود بالفريق إلى دوري روشن السعودي للمرة الأولى في تاريخه.
وقاد مندوسا الأخدود إلى تحقيق المركز الثالث في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى الموسم الماضي، بعد أن حصد الفريق 68 نقطة من 21 انتصارًا و5 تعادلات، فيما خسر 8 مرات خلال 34 مواجهة.
وكانت إدارة الأخدود قد تعاقدت مع مندوسا خلال الصيف الفائت، خلفًا للتونسي رضا الجدي، وسبق للمدرب البرتغالي العمل مساعد مدرب في عدد من الأندية السعودية؛ ومنها الأهلي والتعاون.