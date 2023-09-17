رياضة

ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة السادسة

كريستيانو رونالدو لاعب النصر
كريستيانو رونالدو لاعب النصر

تَصَدّر قائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة السادسة، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر برصيد 7 أهداف.

واحتل المركز الثاني والثالث، السعودي سالم الدوسري لاعب الهلال، والسنغالي ساديو ماني لاعب النصر بالتساوي؛ حيث سجل كل منهما 6 أهداف.

وجاء الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال بالمركز الرابع برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد.

ويتساوى أيضًا ميتروفيتش وحمدالله مع كل من مالكوم لاعب الهلال، والمغربي مراد باتنا نجم نادي الفتح، وقد سجّل كلًّا منهما 5 أهداف أيضًا.

دوري روشن السعودي للمحترفين

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org