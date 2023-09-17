ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة السادسة

تَصَدّر قائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة السادسة، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر برصيد 7 أهداف.
واحتل المركز الثاني والثالث، السعودي سالم الدوسري لاعب الهلال، والسنغالي ساديو ماني لاعب النصر بالتساوي؛ حيث سجل كل منهما 6 أهداف.
وجاء الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال بالمركز الرابع برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد.
ويتساوى أيضًا ميتروفيتش وحمدالله مع كل من مالكوم لاعب الهلال، والمغربي مراد باتنا نجم نادي الفتح، وقد سجّل كلًّا منهما 5 أهداف أيضًا.