السعودية تستعد لانطلاق أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية عالميًّا

يركز موسم الجيمرز طوال فترة انعقاده على أربعة محاور رئيسية، تلبي أذواق الجميع، هي: منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية، والحفلات الموسيقية، والعروض الترفيهية، و"قمة العالم القادم". وتنطلق يوم غد 14 يوليو منافسات النخبة، وفيها تلتقي مجموعة من أكبر وأفضل فرق العالم للمنافسة على جوائز نقدية ضخمة، تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار أمريكي في منطقة الألعاب الإلكترونية. وتتنافس الفرق تحت شعار "موسم الجيمرز - بوابتك إلى العالم القادم"، عبر مجموعة من البطولات المشوقة، مثل Rocket League وDota 2 وFortnite وTom Clancy’s Rainbow Six Siege وPUBG Mobile . وستكون بطولة Rocket League أولى المنافسات، وتقام على مدى أربعة أيام مع جائزة نقدية إجمالية تصل إلى مليونَي دولار أمريكي.