غدًا تدشين أول دوري للسيدات للكرة الطائرة.. الأهلي في مواجهة الزلفي والنصر يلاقي العنقاء

ينطلق غدًا الجمعة، على صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة؛ أولُ دوري للكرة الطائرة للسيدات "الجولة الأولى"، بمشاركة ثمانية أندية، وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين؛ حيث تضمّ المجموعة الأولى أندية "الأهلي، والنصر، والزلفي، والعنقاء"، فيما تضمّ المجموعة الثانية "الهلال، والاتحاد، والقادسية، والرياض".
وستقام في اليوم الأول مباراتان ضمن المجموعة الأولى؛ حيث يلتقي الأهلي والزلفي عند الساعة الـ4 عصرًا، يلي ذلك مواجهة النصر ونظيره العنقاء عند الساعة الـ6 مساء.
في حين تلعب مباريات المجموعة الثانية، بعد غد السبت، بمواجهة الاتحاد أمام القادسية عند الساعة الـ4 عصرًا، والهلال ضد الرياض عند الساعة الـ6 مساء.
يذكر أن المباريات تقام بنظام الدوري؛ حيث يتأهّل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، وستقام مباريات الجولة الثانية في العاصمة الرياض خلال الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر 2023 على صالة وزارة الرياضة بالرياض؛ وذلك لتحديد المراكز من الأول إلى الرابع، وكذلك تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.