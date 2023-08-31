غدًا تدشين أول دوري للسيدات للكرة الطائرة.. الأهلي في مواجهة الزلفي والنصر يلاقي العنقاء

يذكر أن المباريات تقام بنظام الدوري؛ حيث يتأهّل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، وستقام مباريات الجولة الثانية في العاصمة الرياض خلال الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر 2023 على صالة وزارة الرياضة بالرياض؛ وذلك لتحديد المراكز من الأول إلى الرابع، وكذلك تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.